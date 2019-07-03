https://static.news.ru/photo/b9c5e826-9d20-11e9-beb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Тунисе, недалеко от столицы, прогремел мощный взрыв, который устроил смертник. Власти страны подозревают его в причастности к серии взрывов, устроенных Тунисе ранее.

Радикал был окружён полицией, поэтому подорвал на себе пояс со взрывчаткой. Больше никто не пострадал.

Смертником является Айман ас-Самири, — сообщает информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Разыскивать его начали со 2 июля, полиция призвала жителей сообщить о его местонахождении, так как ранее в результате совершённых им взрывов погиб один полицейский, пострадали девять человек.

Власти тогда назвали целью террористов сорвать туристический сезон. Сейчас они также опасаются, что это отпугнёт туристов.

Ранее News.ru сообщал, что министерство иностранных дел Ливана выражает солидарность с народом Туниса в противостоянии терроризму и осуждает произошедшие в столице страны взрывы, говорится в заявлении МИДа.