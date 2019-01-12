При взрыве в Париже 12 человек получили серьёзные ранения

https://news.ru/storage/news/55f83aec1d4aaf05ffa93825c4d84700/788c38c3-b167-4265-9c18-d06b32154f14_850.jpg Etienne Laurent/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник пожарной службы Парижа Эрик Мулен сообщил о том, что при взрыве в булочной 12 человек получили тяжёлые ранения.

«12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, из них трое — пожарные», — передаёт его слова местный телеканал BFMTV.

По его словам, жизнь пятерых человек под угрозой.

В результате взрыва в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.

Как ранее писал News.ru, глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа.