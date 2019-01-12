При взрыве в Париже 12 человек получили серьёзные ранения

Сотрудник пожарной службы Парижа Эрик Мулен сообщил о том, что при взрыве в булочной 12 человек получили тяжёлые ранения.
«12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, из них трое — пожарные», — передаёт его слова местный телеканал BFMTV.
По его словам, жизнь пятерых человек под угрозой.
В результате взрыва в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.
Как ранее писал News.ru, глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа.