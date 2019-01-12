USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,632.92 $
МОСКВА-11°C15:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

При взрыве в Париже 12 человек получили серьёзные ранения

Etienne Laurent/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудник пожарной службы Парижа Эрик Мулен сообщил о том, что при взрыве в булочной 12 человек получили тяжёлые ранения.

«12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, из них трое — пожарные», — передаёт его слова местный телеканал BFMTV.

По его словам, жизнь пятерых человек под угрозой.

В результате взрыва в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.

Как ранее писал News.ru, глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа.


самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
происшествия 13:04, 12 января 2019
Премьер и глава МВД прибыли на место взрыва в Париже
происшествия 12:58, 12 января 2019
Свидетели опубликовали видео с места взрыва в Париже
происшествия 12:37, 12 января 2019
Посольство ищет россиян среди пострадавших в Париже
Лента новостей
шоу-бизнес 15:52
Звезда Голливуда Робертс выкупила билеты на ЧМ в Катаре
спорт 15:51
Лидер мирового биатлона упала и проиграла гонку на КМ
в мире 15:50
«Поездка в Америку» получит продолжение
происшествия 15:48
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке
шоу-бизнес 15:43
Александр Цекало бросил сестру Веры Брежневой
Другие новости
происшествия 15:48
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке
происшествия 15:27
Дымовая шашка взорвалась в торговом центре Киева
происшествия 15:18
Взрыв в Париже унёс жизни нескольких человек
происшествия 15:12
Ростуризм: сведений о пострадавших в Париже нет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top