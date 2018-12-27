Преступники и жертвы могут находиться в церкви Вены

https://news.ru/storage/news/f920a80e63b3f3f1725bb9bcadea97ef/fcb5acb6-240d-4d07-a695-cf84683e1d9c_850.jpg Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Полиция Вены не исключает, что в церкви, где произошло нападение, по-прежнему могут находиться преступники и их жертвы. Правоохранители исключили версию теракта.

«Поскольку речь идет о большом комплексе зданий, преступники и жертвы все еще могут находиться в здании. Проводится обыск. Точная причина произошедшего пока неизвестна. Возможный террористический мотив в любом случае исключен», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

27 декабря неизвестные напали на прихожан церкви в 21-м районе города. По предварительным данным, 15 человек получили тяжёлые травмы. Преступники ограбили прихожан и скрылись. В столице объявлен план «Перехват», писал News.ru.