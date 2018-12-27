Преступники и жертвы могут находиться в церкви Вены

Полиция Вены не исключает, что в церкви, где произошло нападение, по-прежнему могут находиться преступники и их жертвы. Правоохранители исключили версию теракта.
«Поскольку речь идет о большом комплексе зданий, преступники и жертвы все еще могут находиться в здании. Проводится обыск. Точная причина произошедшего пока неизвестна. Возможный террористический мотив в любом случае исключен», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
27 декабря неизвестные напали на прихожан церкви в 21-м районе города. По предварительным данным, 15 человек получили тяжёлые травмы. Преступники ограбили прихожан и скрылись. В столице объявлен план «Перехват», писал News.ru.