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Преступники и жертвы могут находиться в церкви Вены

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

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Полиция Вены не исключает, что в церкви, где произошло нападение, по-прежнему могут находиться преступники и их жертвы. Правоохранители исключили версию теракта.

«Поскольку речь идет о большом комплексе зданий, преступники и жертвы все еще могут находиться в здании. Проводится обыск. Точная причина произошедшего пока неизвестна. Возможный террористический мотив в любом случае исключен», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

27 декабря неизвестные напали на прихожан церкви в 21-м районе города. По предварительным данным, 15 человек получили тяжёлые травмы. Преступники ограбили прихожан и скрылись. В столице объявлен план «Перехват», писал News.ru.


#церковь #нападение #Вена
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