Преступник взорвал банкомат в Москве

Злоумышленник украл из банкомата примерно 1,4 млн рублей. Для этого ему пришлось взорвать аппарат на востоке столицы.
Информация о происшествии появилась тогда, когда пропала видеосвязь с банковским оборудованием, передаёт РЕН ТВ. Полицейские, которые приехали на место, нашли соответствующие повреждения.
ЧП произошло на улице Николая Старостина в ВАО Москвы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с инцидентом.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже денег из трёх банкоматов. Общая сумма похищенного превышает 10 млн рублей. Взломом банкоматов, принадлежащих Росбанку и установленных в торговых центрах, мужчина занимался с ноября прошлого года по август текущего. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.