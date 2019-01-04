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Преступник взорвал банкомат в Москве

АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Злоумышленник украл из банкомата примерно 1,4 млн рублей. Для этого ему пришлось взорвать аппарат на востоке столицы.

Информация о происшествии появилась тогда, когда пропала видеосвязь с банковским оборудованием, передаёт РЕН ТВ. Полицейские, которые приехали на место, нашли соответствующие повреждения.

ЧП произошло на улице Николая Старостина в ВАО Москвы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с инцидентом.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже денег из трёх банкоматов. Общая сумма похищенного превышает 10 млн рублей. Взломом банкоматов, принадлежащих Росбанку и установленных в торговых центрах, мужчина занимался с ноября прошлого года по август текущего. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


#москва #банкомат #воровство
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