Преступник взорвал банкомат в Москве

https://news.ru/storage/news/155411dbcbee8de0d7f637c911d62375/5c7386ba-2ea7-452d-90c7-0330d072d71d_850.jpg АГН «Москва»

Злоумышленник украл из банкомата примерно 1,4 млн рублей. Для этого ему пришлось взорвать аппарат на востоке столицы.

Информация о происшествии появилась тогда, когда пропала видеосвязь с банковским оборудованием, передаёт РЕН ТВ. Полицейские, которые приехали на место, нашли соответствующие повреждения.

ЧП произошло на улице Николая Старостина в ВАО Москвы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с инцидентом.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже денег из трёх банкоматов. Общая сумма похищенного превышает 10 млн рублей. Взломом банкоматов, принадлежащих Росбанку и установленных в торговых центрах, мужчина занимался с ноября прошлого года по август текущего. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.