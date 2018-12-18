Преступник много лет скрывался под именем художника

https://news.ru/storage/news/808839ced7e803c86d7f495be13840c3/f5a423b2-9372-4f2e-bae8-48e93cb39ccb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники органов правопорядка задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия больше 18 лет. Преступник представлялся тёзкой известного краснодарского художника.

В 2000 году злоумышленник устроил похищение человека и потребовал выкуп в размере $120 тыс., сообщается на сайте управления МВД по региону. С тех пор он находился в федеральном розыске.

Только в 2018 году сотрудники уголовного розыска установили, что правонарушитель прятался в районном городе Суворове Тульской области, передаёт «Ридус».

Мужчина был задержан и доставлен в Краснодарский край для выяснения всех обстоятельств.

Ранее News.ru сообщал, что следственные органы Алтайского края доказали вину жителя города Новоалтайска в изнасиловании и убийстве. Преступления были совершены ещё в начале нынешнего века.