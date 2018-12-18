Преступник много лет скрывался под именем художника

Сотрудники органов правопорядка задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия больше 18 лет. Преступник представлялся тёзкой известного краснодарского художника.
В 2000 году злоумышленник устроил похищение человека и потребовал выкуп в размере $120 тыс., сообщается на сайте управления МВД по региону. С тех пор он находился в федеральном розыске.
Только в 2018 году сотрудники уголовного розыска установили, что правонарушитель прятался в районном городе Суворове Тульской области, передаёт «Ридус».
Мужчина был задержан и доставлен в Краснодарский край для выяснения всех обстоятельств.
Ранее News.ru сообщал, что следственные органы Алтайского края доказали вину жителя города Новоалтайска в изнасиловании и убийстве. Преступления были совершены ещё в начале нынешнего века.