Премьер и глава МВД прибыли на место взрыва в Париже

https://news.ru/storage/news/473003b7ef2ff121f4134fc024c3f2e9/c09d3a48-7da6-4fa3-96e4-fa21beaab1ba_850.jpg trent_murray/twitter.com

Глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа.

На месте ЧП также присутствует мэр города Анн Идальго, сообщает радиостанция France Info. Полиция через сообщения в Twitter просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб.

Ранее News.ru писал о том, что в соцсетях стали появляться видео с места ЧП.

В результате взрыва в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.