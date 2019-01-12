Премьер и глава МВД прибыли на место взрыва в Париже

Глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа.
На месте ЧП также присутствует мэр города Анн Идальго, сообщает радиостанция France Info. Полиция через сообщения в Twitter просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб.
Ранее News.ru писал о том, что в соцсетях стали появляться видео с места ЧП.
В результате взрыва в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.