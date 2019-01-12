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Премьер и глава МВД прибыли на место взрыва в Париже

trent_murray/twitter.com

происшествия [ версия для печати ]

Глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа.

На месте ЧП также присутствует мэр города Анн Идальго, сообщает радиостанция France Info. Полиция через сообщения в Twitter просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб.

Ранее News.ru писал о том, что в соцсетях стали появляться видео с места ЧП. 

В результате взрыва в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.


#ВЗРЫВ #Париж
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