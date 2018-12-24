USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,260 $   Brent53.97 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C14:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Предприниматели напали на Росгвардию после корпоратива

Sergey Kovalev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В Калининграде четверо пьяных предпринимателей напали на сотрудников Росгвардии.

Драка между друзьями началась на новогоднем корпоративе. Очевидцы вызвали сотрудников Нацгвардии. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить драку. В ответ на это нарушители напали на них. Одному из сотрудников пришлось применить табельное оружие. Одного из нападавших ранили в ногу, остальные арестованы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что корпоратив в картинг-клубе закончился реанимацией для 28-летнего жителя столицы. Мужчина сильно ударился о руль животом, что привело к разрыву селезёнки.


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
шоу-бизнес 12:28, 23 декабря 2018
Ольга Бузова заболела в разгар новогодних корпоративов
общество 16:51, 20 декабря 2018
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива
Артисты за год повысили расценки на выступления
шоу-бизнес 17:52, 4 декабря 2018
Сколько получают звёзды эстрады за корпоративы
Артисты за год повысили расценки на выступления
Лента новостей
культура 14:18
Актриса Галина Тихонова умерла в 31 год
культура 14:17
Фильмом года россияне назвали чёрную комедию МакДоны
спорт 14:10
Авербух рассказал о критериях отбора фигуристок на ЧЕ
происшествия 14:10
Упавший под Хабаровском метеорит засыпал русло реки
общество 14:08
Генсек ОБСЕ опасается «огромного пожара» в Крыму
спорт 14:01
Мутко остался без Универсиады
спорт 13:55
Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой
политика 13:52
Лукашенко заявил о значимости отношений Москвы и Минска
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на пять миллиметров
экономика 13:39
Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше
спорт 13:38
Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
экономика 13:30
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Другие новости
происшествия 14:10
Упавший под Хабаровском метеорит засыпал русло реки
происшествия 13:36
Трёхлетний мальчик выбрался из тайги в лютый мороз
Отец ребёнка провалился под лёд и утонул
происшествия 12:58
Космонавтов опросили по делу о повреждении «Союза»
происшествия 10:41
Все погибшие в шахте Соликамска опознаны
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top