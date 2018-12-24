Предприниматели напали на Росгвардию после корпоратива

https://news.ru/storage/news/aa7190ac32b6444ac6511766dde9a915/f3451ae6-27de-4a37-8b10-dea670644df0_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

В Калининграде четверо пьяных предпринимателей напали на сотрудников Росгвардии.

Драка между друзьями началась на новогоднем корпоративе. Очевидцы вызвали сотрудников Нацгвардии. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить драку. В ответ на это нарушители напали на них. Одному из сотрудников пришлось применить табельное оружие. Одного из нападавших ранили в ногу, остальные арестованы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что корпоратив в картинг-клубе закончился реанимацией для 28-летнего жителя столицы. Мужчина сильно ударился о руль животом, что привело к разрыву селезёнки.