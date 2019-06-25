Полицейские задержали в Басманном районе Москвы мужчину, подозреваемого в отравлении газировкой десятков прохожих с целью ограбления.
Предполагаемый злоумышленник попался в руки силовиков поздно вечером в понедельник, 24 июня. В его жилище, расположенном в Басманном районе, проходит обыск, изъяты свёртки с белым порошком, передаёт
По данным Telegram-канала Baza, в преступных деяниях подозревается 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов.
Следователи устанавливают количество пострадавших. СМИ сообщали о 24 отравленных преступником, сам он говорит о 17 случаях.
Как писал News.ru, от рук злоумышленника пострадали в том числе фоторедактор издания The Village Татьяна Чижова и бывший ведущий MTV Михаил Рольник.