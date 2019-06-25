https://static.news.ru/photo/7ce806e0-9718-11e9-858a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полицейские задержали в Басманном районе Москвы мужчину, подозреваемого в отравлении газировкой десятков прохожих с целью ограбления.

Предполагаемый злоумышленник попался в руки силовиков поздно вечером в понедельник, 24 июня. В его жилище, расположенном в Басманном районе, проходит обыск, изъяты свёртки с белым порошком, передаёт ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Baza, в преступных деяниях подозревается 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов.

Следователи устанавливают количество пострадавших. СМИ сообщали о 24 отравленных преступником, сам он говорит о 17 случаях.

Как писал News.ru, от рук злоумышленника пострадали в том числе фоторедактор издания The Village Татьяна Чижова и бывший ведущий MTV Михаил Рольник.