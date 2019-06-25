https://static.news.ru/photo/f630f55c-9759-11e9-a36d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один из очевидцев преступления, которое, предположительно, совершил 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, поделился с News.ru деталями произошедшего.

Мы гуляли. Вдруг мой товарищ обратил внимание, что трое человек лежат без сознания. Ещё один роется в их вещах. Он заметил, что мы за ним смотрим, ну как бы не обращал внимания ни на что, продолжал свои дела делать. Потом мы его позвали. Мужчина сказал, что это его друзья и он собирает их вещи, чтобы их не украли прохожие, когда он пойдёт в аптеку за лекарствами. Потом попытался уйти, мы его остановили. И вызвали полицию, — рассказал Евгений.

Он добавил, что прохожие не обращали внимания на эту ситуацию, поэтому им пришлось вдвоём удерживать злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов ранее уже отпускали под подписку о невыезде Сабанова, которого подозревают в отравлении газировкой десятков москвичей с целью ограбления. Сейчас он арестован, сообщил координатор проекта «Правозащита Открытки», представляющий интересы пострадавшей москвички Людмилы Чижовой. По данным следствия, злоумышленник отравил и ограбил её с друзьями 7 июня в районе Сретенского бульвара.

Как писал News.ru, с 11 мая по 21 июня как минимум 24 человека были отравлены неизвестным веществом и ограблены. Среди пострадавших оказались фоторедактор издания Людмила Чижова, а также бывший ведущий MTV Михаил Рольник.