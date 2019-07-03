https://static.news.ru/photo/26fce456-9de1-11e9-ad51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Праздничный фейерверк, приуроченный ко Дню независимости Белоруссии, выбил окна в нескольких жилых зданиях Минска.

Установка запуска салюта была размещена в районе стелы «Минск — город герой», ударной волной выбило окна домов по улице Червякова и в спортивном комплексе «Динамо». Также пострадала женщина, она экстренно госпитализирована, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, салют в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков дали в Москве 3 июля вечером. В небо были выпущены более 50 видов фейерверков, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».