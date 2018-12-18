Правосудие настигло алтайского насильника спустя много лет

https://news.ru/storage/news/0c1799dac66180bd2e0965797c947fc5/822e1d05-15ec-4da2-8c7c-28646d358ed4_850.jpg Russian FSB press service/Global Look Press

Следственные органы Алтайского края доказали вину жителя города Новоалтайска в изнасиловании и убийстве. Преступления были совершены ещё в начале нынешнего века.

Мужчина осуждён по части 2 статьи 105 УК РФ (пункт «к») и приговорён к 11 годам колонии строгого режима. Тело жертвы было обнаружено в сентябре 2001 года в гаражном массиве. Ею стала 20-летняя девушка. Долгое время уголовное дело оставалось нераскрытым, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ.

Оперативники смогли воссоздать события 17-летней давности: душегуб познакомился на улице с прохожей, предложил вместе погулять. Спустя некоторое время убийца задумал изнасиловать спутницу. После злодеяния мужчина задушил девушку.

По данным правоохранителей, осуждённый уже отбывал наказание за подобное преступление.

Ранее News.ru сообщал об ужесточении приговора курскому насильнику детей-инвалидов. Обвинитель посчитал, что шесть лет колонии строгого режима — слишком мягкое наказание за интимную близость с тремя несовершеннолетними девочками. По новому приговору 47-летний житель областного центра проведёт за решёткой девять лет.