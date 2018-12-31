Правительство пообещало помочь пострадавшим в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/85ab050ee487b303bf9ac67e4a04fbe2/3538b216-0cb8-4115-9c89-05b0fac38351_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал помощь правительства для пострадавших при ЧП в Магнитогорске. Об этом он сообщил по телефону губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Руководитель региона рассказал главе кабмина о мерах, которые предпринимают региональные власти для оказания помощи пострадавшим.

«Все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим будут приняты», — сообщили в пресс-службе правительства.

Медведев заверил Дубровского, что правительство «окажет всю необходимую помощь».

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Основная версия трагедии – взрыв бытового газа на втором этаже здания. По разным данным, погибли три или четыре человека. Больше 10 человек пострадало. Судьба ещё около 80 жителей дома остаётся неизвестной.