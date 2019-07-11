https://static.news.ru/photo/6f564ddc-a3ef-11e9-9d65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Житель Самарской области Олег Рыльков, приговорённый более 20 лет назад к пожизненному сроку за убийства, изнасилования и расчленения более 30 человек, в том числе и несовершеннолетних, обратился в Сызранский городской суд с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью.

Сызранский городской суд начал рассмотрение ходатайства об освобождении приговорённого к пожизненному сроку педофила и убийцы Олега Рылькова, — сообщает КТВ-ЛУЧ.

Заключённый, утверждающий, что страдает от тяжкого заболевания, попросил отложить заседание, чтобы успеть обсудить материалы дела с адвокатом. По мнению источника в правоохранительных органах, таким образом он просто пытается максимально отсрочить своё возвращение в тюрьму «Чёрный дельфин», где содержатся пожизненно заключённые.

Как писал News.ru, суд в Германии приговорил 42-летнего Нильса Хёгеля, который работал в двух немецких больницах медбратом, к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов. Однако следователи считают, что мужчина лишил жизни более 300 человек в период с 2000 по 2005 год. Будучи медицинским работником, он доводил больных до остановки сердца, потому что ему нравилось чувствовать, что в его власти их реанимировать. Своих жертв он выбирал среди людей в возрасте от 34 до 96 лет. При этом некоторые из них находились в тяжёлом состоянии, в то время как другие уже шли на поправку.