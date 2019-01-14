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Пенсионерка попала под поезд в столичном метро и выжила

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пенсионерка упала под поезд в столичной подземке и выжила. Пострадавшая госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошёл на станции «Перово» Калининской линии 14 января 2019 года. Машинист заметил 68-летнюю женщину и резко затормозил. Состав, двигаясь по инерции, накрыл потерпевшую. К месту происшествия вызвали медиков, напряжение с контактного рельса сняли. Предварительный диагноз — пассажирка получила ушибленную рану головы и повредила мягкие ткани.

«Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения. Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Калининской линии», — добавил Мышляев.

Через 20 минут после ЧП движение транспорта восстановили, пишет АГН «Москва».

Ранее News.ru сообщал о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» после распыления газа в метро Санкт-Петербурга. Неустановленные личности использовали перцовую смесь из баллончика «Боец». Потерпевшие в полицию не обращались.


#москва #поезд #московскоеметро
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