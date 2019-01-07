Пожарные спасли людей из горевшей квартиры в Москве

https://news.ru/storage/news/5c1d19c229d27e8d6d2890924914800b/91b5851e-8da8-4661-9c87-a6775d66bcb0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Шесть человек спасли в ночь на 7 января пожарные в доме на севере Москвы, где загорелась квартира. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 3:40 мск. Горела трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже дома по Кронштадтскому бульвару в Головинском районе Москвы. Площадь пожара составила 10 кв м.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара с пятого этажа были спасены шесть человек, из них один ребёнок. Спасённых осматривают медики», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ликвидировано возгорание было 4:15 мск. Сведений о пострадавших не поступало.

Как писал News.ru, ранее в московском посёлке Коммунарка вспыхнул ангар площадью 100 кв. м. Инцидент произошёл на улице Липовый Парк.