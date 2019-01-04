Пожарные спасли двух человек из горящей машины в Москве

Двух человек спасли пожарные на северо-западе Москвы во время тушения загоревшегося автомобиля, сообщает столичное ГУ МЧС.
Сигнал о пожаре возле дома № 33, корп. 2 по улице Митинской поступил в 2:02 мск, ликвидировано возгорание было в 2:16, говорится на сайте ведомства.
Охвачен огнём был моторный отсек машины на площади 2 кв. м. Находившиеся в нём граждане переданы для осмотра скорой помощи.
Как сообщал News.ru, по меньшей мере пять человек погибли в ночь на 4 января в результате пожара, охватившего частный дом в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области. До этого на западе столицы вспыхнул пожар в гаражном кооперативе.