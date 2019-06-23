https://static.news.ru/photo/3bff17b8-9579-11e9-9db3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожарные ликвидировали огонь в трёхэтажном здании в Невском районе Санкт-Петербурга.

По данным главка МЧС по городу, инцидент произошёл в 03:57 в доме 8 на улице Профессора Качалова.

В трёхэтажном здании происходило горение обстановки на площади 1000 кв. м. В 04:12 пожару присвоен повышенный номер № 2, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 05:13 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 07:00 — полностью ликвидировать. В тушении были задействованы 24 единицы техники и 74 человека личного состава.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru писал, что недалеко от Казани на Волге загорелся пассажирский теплоход, на котором находятся около двухсот туристов из Москвы. Возгорание на борту «Василия Чапаева» произошло в машинном отделении.