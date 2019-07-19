https://static.news.ru/photo/9194429e-abb2-11e9-b3f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Гусейнов Виктор/Global Look Press

Авиакомпания «Россия» не подтвердила возгорание в багажном отсеке самолёта, который направлялся из Москвы в Прагу. По данным пресс-службы перевозчика, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Там уточнили, что соответствующий датчик сработал вскоре после взлёта, однако члены экипажа никаких признаков задымления не выявили. Тем не менее командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил об инциденте наземным службам аэропорта Внуково, передаёт АГН « Москва ».

В авиакомпании создана комиссия по расследованию произошедшего. На время проверки самолёт отстранён от полётов. Пассажиров решили отправить в Чехию резервным бортом.

Ранее, как писал News.ru, лайнер Boeing 737 экстренно вернулся в российскую столицу из-за предполагаемого пожара на борту. Пассажиры и экипаж не пострадали.