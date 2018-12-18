Пожару на заводе «Зингер» дали повышенную сложность

Пожару на подмосковном заводе «Зингер» в Подольске присвоили второй, повышенный уровень сложности. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, сообщили источники News.ru в оперативных службах.
Ранее на сайте управления МЧС по Московской области сообщалось, что для тушения пламени были привлечены 21 единица техники и 65 человек. О возгорании стало известно в десять часов утра, огонь возник в строении по адресу: улица Комсомольская, дом 1.
Между тем в центре Москвы, на улице Сретенка, вспыхнуло кафе, сообщал News.ru. Обошлось без жертв — посетителей эвакуировали, пожар экстренно потушили.