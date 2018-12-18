Пожару на заводе «Зингер» дали повышенную сложность

https://news.ru/storage/news/4cf54695e24c2dfee283a42719538b48/01801895-77a8-49d6-95f4-ebfa7ad9b07f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Пожару на подмосковном заводе «Зингер» в Подольске присвоили второй, повышенный уровень сложности. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, сообщили источники News.ru в оперативных службах.

Ранее на сайте управления МЧС по Московской области сообщалось, что для тушения пламени были привлечены 21 единица техники и 65 человек. О возгорании стало известно в десять часов утра, огонь возник в строении по адресу: улица Комсомольская, дом 1.

Между тем в центре Москвы, на улице Сретенка, вспыхнуло кафе, сообщал News.ru. Обошлось без жертв — посетителей эвакуировали, пожар экстренно потушили.