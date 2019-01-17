Жилой дом загорелся на севере Москвы

Пожар вспыхнул в одной из квартир 22-этажного жилого дома на севере Москвы. Инцидент произошёл в Головинском районе, по адресу: улица Флотская, дом 78.
По информации источников News.ru, речь идёт о возгорании квартиры на 5-м этаже. Площадь пожара составила 12 кв. м., горела комната и два балкона. Пламя можно было видеть из окон дома.
Были эвакуированы три человека. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и спасти четверых жителей. Двое из них пострадали, их увезли на карете «Скорой помощи». Причина пожара неизвестна.
Ранее News.ru сообщал о пожаре в школе в столичном районе Митино. До приезда пожарных из учреждения эвакуировали около 700 человек.