Жилой дом загорелся на севере Москвы

https://news.ru/storage/news/32072edf29451b601ee020c1aeeb4db6/db4795dd-5d61-4d28-80bf-c10588d66d5e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Пожар вспыхнул в одной из квартир 22-этажного жилого дома на севере Москвы. Инцидент произошёл в Головинском районе, по адресу: улица Флотская, дом 78.

По информации источников News.ru, речь идёт о возгорании квартиры на 5-м этаже. Площадь пожара составила 12 кв. м., горела комната и два балкона. Пламя можно было видеть из окон дома.

Были эвакуированы три человека. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и спасти четверых жителей. Двое из них пострадали, их увезли на карете «Скорой помощи». Причина пожара неизвестна.

Ранее News.ru сообщал о пожаре в школе в столичном районе Митино. До приезда пожарных из учреждения эвакуировали около 700 человек.