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Жилой дом загорелся на севере Москвы

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

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Пожар вспыхнул в одной из квартир 22-этажного жилого дома на севере Москвы. Инцидент произошёл в Головинском районе, по адресу: улица Флотская, дом 78.

По информации источников News.ru, речь идёт о возгорании квартиры на 5-м этаже. Площадь пожара составила 12 кв. м., горела комната и два балкона. Пламя можно было видеть из окон дома.

Были эвакуированы три человека. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и спасти четверых жителей. Двое из них пострадали, их увезли на карете «Скорой помощи». Причина пожара неизвестна.

Ранее News.ru сообщал о пожаре в школе в столичном районе Митино. До приезда пожарных из учреждения эвакуировали около 700 человек.


#москва #пожар #дом
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