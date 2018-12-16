Пожар вспыхнул в Театре сатиры во время спектакля

В московском Театре сатиры произошёл очередной неприятный инцидент. Во время спектакля «Слишком женатый таксист» в зрительном зале произошло короткое замыкание.
Одна из зрительниц, Елена Франковская запечатлела происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Instagram. На кадрах видно, как искры от неисправного осветительного прибора падают на сидящих внизу людей. По словам женщины, прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, однако администрация решила не отменять спектакль.
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Вот так сегодня для нас закончился спектакль в #театрсатиры... #пожар начался минут через 15 после начала спектакля, зрители не раздумывая двинулись к выходу, и давки не произошло только потому, что сотрудники оперативно среагировали и потушили возгорание. Но самое печальное, что администрация решила продолжить спектакль, как мне кажется, ещё до приезда пожарных.Деньги, к сожалению, важнее риска для жизни сотен людей. Мы приняли решение покинуть театр, очень надеюсь, что все закончится благополучно! #горим #слишкомженатыйтаксист #fire
Как ранее писал News.ru, 13 октября в здании всё того же Театра сатиры был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения, однако позднее администрация театра эту информацию опровергла.