USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Пожар вспыхнул в Театре сатиры во время спектакля

flickr.com/moscow-live

происшествия [ версия для печати ]

В московском Театре сатиры произошёл очередной неприятный инцидент. Во время спектакля «Слишком женатый таксист» в зрительном зале произошло короткое замыкание.

Одна из зрительниц, Елена Франковская запечатлела происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Instagram. На кадрах видно, как искры от неисправного осветительного прибора падают на сидящих внизу людей. По словам женщины, прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, однако администрация решила не отменять спектакль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вот так сегодня для нас закончился спектакль в #театрсатиры... #пожар начался минут через 15 после начала спектакля, зрители не раздумывая двинулись к выходу, и давки не произошло только потому, что сотрудники оперативно среагировали и потушили возгорание. Но самое печальное, что администрация решила продолжить спектакль, как мне кажется, ещё до приезда пожарных.Деньги, к сожалению, важнее риска для жизни сотен людей. Мы приняли решение покинуть театр, очень надеюсь, что все закончится благополучно! #горим #слишкомженатыйтаксист #fire

Публикация от Elena Frankovskaya (@elenafrankovskaya)

Как ранее писал News.ru, 13 октября в здании всё того же Театра сатиры был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения, однако позднее администрация театра эту информацию опровергла.


#москва #пожар #спектакль #театрсатиры
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

Лента новостей
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» покончил с собой
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
общество 15:47
Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским
Другие новости
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
происшествия 15:30
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
происшествия 15:06
Студентов из Гвинеи пытали во время задержания в РГГРУ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top