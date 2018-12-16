Пожар вспыхнул в Театре сатиры во время спектакля

https://news.ru/storage/news/e62682ec552b4e8e83a8c011a6102dcc/f61dcd57-9b26-4574-9c90-1337c9095d1e_850.jpg flickr.com/moscow-live

В московском Театре сатиры произошёл очередной неприятный инцидент. Во время спектакля «Слишком женатый таксист» в зрительном зале произошло короткое замыкание.

Одна из зрительниц, Елена Франковская запечатлела происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Instagram. На кадрах видно, как искры от неисправного осветительного прибора падают на сидящих внизу людей. По словам женщины, прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, однако администрация решила не отменять спектакль.

Как ранее писал News.ru, 13 октября в здании всё того же Театра сатиры был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения, однако позднее администрация театра эту информацию опровергла.