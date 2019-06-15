https://static.news.ru/photo/9fa4f04c-908f-11e9-a547-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US.Navy/Global Look Press

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар. Об этом сообщил News.ru источник в экстренных службах столицы.

Как стало известно News.ru, загорелась одна из квартир, расположенная на девятом этаже дома на улице Адмирала Макарова. О пострадавших пока не сообщается.

По свидетельствам очевидцев, огнём охвачены 9 и 10 этажи. Уточняется, что возгорание произошло на балконе.

В МЧС сообщили, что существует угроза распространения огня.

News.ru ранее писал о пожаре, вспыхнувшем в исследовательском институте Роскосмоса, расположенном в подмосковном Королёве. Площадь возгорания составила 50 кв. м.