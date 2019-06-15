В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар. Об этом сообщил News.ru источник в экстренных службах столицы.
Как стало известно News.ru, загорелась одна из квартир, расположенная на девятом этаже дома на улице Адмирала Макарова. О пострадавших пока не сообщается.
По свидетельствам очевидцев, огнём охвачены 9 и 10 этажи. Уточняется, что возгорание произошло на балконе.
В МЧС сообщили, что существует угроза распространения огня.
News.ru ранее писал о пожаре, вспыхнувшем в исследовательском институте Роскосмоса, расположенном в подмосковном Королёве. Площадь возгорания составила 50 кв. м.