Сильный пожар начался в столичном автосервисе на улице Дегунинской.
По словам источника News.ru в экстренных службах города, на месте происшествия наблюдается интенсивное горение и чёрный дым.
Он добавил, что в настоящее время площадь возгорания составляет 300 кв. м, из здания эвакуированы восемь баллонов с газом.
Ранее News.ru писал, что крупный пожар в Железнодорожном районе Самары ликвидирован. Для ликвидации пожара привлекались 152 человека и 56 единиц техники. По данным МЧС, пожар, охвативший три жилых дома и пять хозпостроек в Железнодорожном районе Самары, начался из-за детской шалости с огнём.