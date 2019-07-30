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Наводнение в Индии унесло по меньшей мере 130 жизней. Всего в зоне паводка в индийском штате Бихар оказались 8,8 млн человек.

Паводок стал следствием муссонных ливней, обрушившихся на страну. Стихия охватила 13 из 38 округов штата. Ранее сообщалось о 106 погибших и 7,2 млн затронутых наводнением, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал,...