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Пожар возник в башне «Москва-Сити»

АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Возгорание произошло в башне «Федерация» на территории «Москва-Сити».

Изначально о пожаре сообщили очевидцы. Источники News.ru уточнили, что огонь возник в кафе-ресторане, загорелись жировые отложения в вытяжке.

В столичном главке МЧС подтвердили информацию о вызове по адресу: Пресненская набережная, 12.

«Вызов по данному адресу был. На месте находятся пожарные подразделения МЧС, проводится проверка. Площадь и причины возгорания уточняются», — сообщили «Москва 24» в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru писал, что следователи Краснодарского края завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего владельца незаконной постройки в Адлерском районе и 52-летнего арендатора, организовавшего там шашлычную. Летом прошлого года в заведении случился пожар, погибли 11 человек.


#пожар #мчс #москва-сити
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