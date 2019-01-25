Пожар возник в башне «Москва-Сити»

https://news.ru/storage/news/ce51268a2a145836603b45b2aa0ab23e/1af33609-91d6-4392-ae76-0f5fc4023f6e_850.jpg АГН «Москва»

Возгорание произошло в башне «Федерация» на территории «Москва-Сити».

Изначально о пожаре сообщили очевидцы. Источники News.ru уточнили, что огонь возник в кафе-ресторане, загорелись жировые отложения в вытяжке.

В столичном главке МЧС подтвердили информацию о вызове по адресу: Пресненская набережная, 12.

«Вызов по данному адресу был. На месте находятся пожарные подразделения МЧС, проводится проверка. Площадь и причины возгорания уточняются», — сообщили «Москва 24» в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru писал, что следователи Краснодарского края завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего владельца незаконной постройки в Адлерском районе и 52-летнего арендатора, организовавшего там шашлычную. Летом прошлого года в заведении случился пожар, погибли 11 человек.