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Следователи выехали на место крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолёт упал в районе станицы Чамлыкская Лабинского района. В результате жёсткой посадки погиб пилот. Кроме него на борту воздушного судна никого не было. На месте работают экстренные службы. Причина ЧП...