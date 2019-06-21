Возгорание мусора произошло на открытой площадке возле храма Святых Кирилла и Мефодия в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
Огонь распространился на здание бывшего автосервиса. Площадь пожара составляет 250 кв. метров. С места ЧП валит густой чёрный дым. На месте работают пожарные расчёты. Для тушения могут задействовать авиацию.
Ранее News.ru писал, что в Свердловской области загорелся военный склад, в котором находились дымовые шашки и другое военное имущество. Известно, что боеприпасов и взрывчатых веществ на складе не было.