Спасатели смогли полностью ликвидировать открытое горение в бывшем производственном здании в центре Москвы. Первоначально пламя бушевало на площади 5 тысяч кв. м.
Огонь вспыхнул 3 августа 2019 года в старой постройке на улице Дубининская рядом со станцией метро «Павелецкая», пишет
Представители МЧС заявили, что концентрация вредных веществ из-за ЧП не превышает предельно допустимых значений, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что экстренные службы ликвидировали возгорание на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово. Пламя охватило 500 кв. м ангара с автомобильными тентами.