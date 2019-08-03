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Альпинист из Румынии получил травму ноги на Эльбрусе. В момент инцидента он пытался подняться на вершину.

Турист застрял на высоте 5,1 тысячи метров, сообщили в региональном главке МЧС. Там уточнили, что спасатели уже выдвинулись на помощь мужчине. В операции задействованы три оперативных сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного...