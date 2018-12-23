Возгорание в шахте Соликамска до сих пор тушат

https://news.ru/storage/news/52115900efe6c0aec4a3fc86e5bb5fe3/48410aea-7ce1-4a3c-84f9-60b690780d47_850.jpg Администрация губернатора Пермского края

Экстренные службы ликвидируют остатки пожара в шахте «Уралкалия» в Пермском крае. Огонь и задымление погубили девять горняков.

Площадь возгорания составляет около пяти квадратных метров, сообщает ТАСС. ЧП произошло 22 декабря 2018 года на глубине свыше 350 метров. Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил 24 декабря траур по жертвам катастрофы. Позже президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах инцидента и оказать всю необходимую помощь семьям рабочих.

Ранее News.ru сообщал о том, что у многих погибших остались семьи и маленькие дети. Власти Пермского края и руководство подрядной организации «УС-30» пообещали выплатить компенсации в размере двух миллионов рублей родственникам девяти погибших горняков.