Пожар в производственном здании тушат в Санкт-Петербурге

Производственное здание загорелось в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
Как сообщили в региональном главке МЧС, возгорание произошло в трёхэтажной постройке на втором этаже. Огонь охватил площадь в 40 кв. м.
К ликвидации привлечено 11 единиц техники. Очаг удалось локализовать, тушение продолжается.
Сведения о пострадавших пока не поступали.
Ранее, как сообщал News.ru, в Центральном районе Северной столицы после возгорания в кухне одной из квартир пришлось эвакуировать всех жильцов.