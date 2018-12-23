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Пожар в производственном здании тушат в Санкт-Петербурге

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Производственное здание загорелось в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Как сообщили в региональном главке МЧС, возгорание произошло в трёхэтажной постройке на втором этаже. Огонь охватил площадь в 40 кв. м.

К ликвидации привлечено 11 единиц техники. Очаг удалось локализовать, тушение продолжается.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее, как сообщал News.ru, в Центральном районе Северной столицы после возгорания в кухне одной из квартир пришлось эвакуировать всех жильцов.


#пожары #Санкт-Петербург
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