Пожар в производственном здании тушат в Санкт-Петербурге

https://news.ru/storage/news/1f8f0e813b750e593a1fc7a4d01b9d24/7cfbece6-58ff-4077-8224-fa8a34143b78_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Производственное здание загорелось в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Как сообщили в региональном главке МЧС, возгорание произошло в трёхэтажной постройке на втором этаже. Огонь охватил площадь в 40 кв. м.

К ликвидации привлечено 11 единиц техники. Очаг удалось локализовать, тушение продолжается.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее, как сообщал News.ru, в Центральном районе Северной столицы после возгорания в кухне одной из квартир пришлось эвакуировать всех жильцов.