https://static.news.ru/photo/189e7328-a595-11e9-89bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mchs23

Пресс-служба МЧС сообщила, что площадь пожара на производстве сои в Краснодарском крае увеличилась до 1,2 тысячи кв. м. Загорелись ёмкости с маслом.

Происходит горение в цехе по производству сои на территории масложирового перерабатывающего комплекса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС по повышенному рангу. Происходит горение ёмкостей с маслом. Площадь пожара составляет 1200 кв. м, — сказали в пресс-службе.

Завод размещён в удалении от населённых пунктов, сообщает « Интерфакс ».

По последним данным, пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.

Ранее News.ru писал, что несколько человек пострадали при пожаре в воинской части под Саратовом. Возгорание произошло при заправке цистерны топливом.