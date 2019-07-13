Пресс-служба МЧС сообщила, что площадь пожара на производстве сои в Краснодарском крае увеличилась до 1,2 тысячи кв. м. Загорелись ёмкости с маслом.
Происходит горение в цехе по производству сои на территории масложирового перерабатывающего комплекса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС по повышенному рангу. Происходит горение ёмкостей с маслом. Площадь пожара составляет 1200 кв. м, — сказали в пресс-службе.
Завод размещён в удалении от населённых пунктов, сообщает «
По последним данным, пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.
Ранее News.ru писал, что несколько человек пострадали при пожаре в воинской части под Саратовом. Возгорание произошло при заправке цистерны топливом.