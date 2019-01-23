Пожар в Керченском проливе спровоцировали санкции США

https://news.ru/storage/news/b00f04fedd5be4ab32f5fe047d379c6b/a89c9a43-9ecf-4eeb-8398-9c14f9cb08de_850.jpg Sputnik/Xinhua/Global Look Press

Одной из причин пожара на танзанийских танкерах в Чёрном море стали экономические санкции со стороны США.

С прошлого года оба корабля находились под рестриктивными мерами за поставки газа в Сирию. Руководство газового терминала «Мактрен-Нафта» запретило танкерам заходить в порт Темрюк, из-за чего экипажи вынуждены были проводить перекачку топлива в открытом море и при плохой погоде. Именно это могло спровоцировать взрыв и последовавший за ним пожар, сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтегазовой отрасли.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Согласно последним данным, погибли 10 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 моряков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.