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Пожар в Керченском проливе спровоцировали санкции США

Sputnik/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Одной из причин пожара на танзанийских танкерах в Чёрном море стали экономические санкции со стороны США. 

С прошлого года оба корабля находились под рестриктивными мерами за поставки газа в Сирию. Руководство газового терминала «Мактрен-Нафта» запретило танкерам заходить в порт Темрюк, из-за чего экипажи вынуждены были проводить перекачку топлива в открытом море и при плохой погоде. Именно это могло спровоцировать взрыв и последовавший за ним пожар, сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтегазовой отрасли.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Согласно последним данным, погибли 10 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 моряков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.


#сша #пожар #санкции #танкер #керченскийпролив
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