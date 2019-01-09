Многодетная семья погибла при пожаре в Кузбассе

Шесть человек, в том числе трое детей, стали жертвами пожара в Кемеровской области. Минувшей ночью в посёлке Тисуль загорелся частный кирпичный дом.
Площадь возгорания составила 25 кв. м, около 08:00 мск пожарным удалось ликвидировать горение. На месте были найдены тела мужа и жены, их 20-летней гостьи, а также троих детей в возрасте 4 месяцев, 5 и 10 лет, передаёт телеканал РЕН ТВ и публикует видео с места трагедии.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СКР.
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