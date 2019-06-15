https://static.news.ru/photo/2c62fab0-8e83-11e9-b803-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании на улице Пречистенка в Москве. Пламя охватило площадь в 200 кв. м, передаёт источник News.ru в экстренных службах.

Строение находится на реконструкции. Его возвели в 1907 году. Оно расположено по адресу: Пречистенка, 36, строение 1. Столичное ГУ МЧС РФ находится рядом — в доме 22/2.

О ЧП стало известно 14 июня 2019 года. Происшествие парализовало движение автомобилей от Зубовской площади до Кропоткинского переулка.

Ранее News.ru сообщал, что в Екатеринбурге загорелся частный детский сад. Площадь возгорания составляет более 150 кв. м.