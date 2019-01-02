Пожар в Архангельске унёс жизни младенца и троих взрослых

https://news.ru/storage/news/d7a7ba939a1f4a145d2d56047ac60c07/38457b8b-a19c-4f48-b70b-c4601f195d91_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Двое взрослых, их 11-месячная дочь и сосед погибли во время пожара в Архангельске. Дом был деревянным, и пламя быстро охватило постройку.

Пострадавших успели вытащить их охваченного огнём здания, однако реанимационные мероприятия, которые проводили медики, оказались тщетными. Люди погибли от отравления продуктами горения, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«По предварительным данным, пожар <...> возник из-за неосторожного обращения с огнём при курении», — уточнили в ведомстве.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что в Сочи в результате возгорания в многоквартирном доме погибла пожилая женщина. Здание являлось так называемой постройкой барачного типа и, как и в Архангельске, было деревянным.