Пожар в Архангельске унёс жизни младенца и троих взрослых

Двое взрослых, их 11-месячная дочь и сосед погибли во время пожара в Архангельске. Дом был деревянным, и пламя быстро охватило постройку.
Пострадавших успели вытащить их охваченного огнём здания, однако реанимационные мероприятия, которые проводили медики, оказались тщетными. Люди погибли от отравления продуктами горения, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
«По предварительным данным, пожар <...> возник из-за неосторожного обращения с огнём при курении», — уточнили в ведомстве.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что в Сочи в результате возгорания в многоквартирном доме погибла пожилая женщина. Здание являлось так называемой постройкой барачного типа и, как и в Архангельске, было деревянным.