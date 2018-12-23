Хозяйка гостевого дома рассказала о погибших в шахте

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Хозяйка гостевого дома, в котором жили погибшие при пожаре в шахте Соликамска рабочие, Светлана Гладикова рассказала, какими они были.

По её словам, многие мужчины часто работают вахтами, поэтому большинство из них были ей знакомы.

«Все мужики порядочные, хорошие, слова плохого никогда не скажут! Не пили, любили готовить на всех ужин, даже я так не готовлю, как они!» — отметила она.

Женщина поделилась, что плачет по жертвам пожара уже второй день, отметив, что это происшествие стало горем для всех, передаёт Life.ru.

Ранее News.ru писал, что экстренные службы начали поднимать тела погибших в шахте «Уралкалия».

Пожар возник 22 декабря 2018 года. Девять горняков оказались заблокированы на глубине свыше 350 метров. Спасти их не удалось. Губернатор региона Максим Решетников объявил 24 декабря траур по погибшим горнякам.