Фото: 50.mchs.gov.ru/Global Look Press

Торговый центр «Гагаринский» по адресу Вавилова, дом 3 эвакуировали из-за задымления. Фотографии с большим числом людей у входа в ТЦ публикуют в социальных сетях очевидцы.

Тем не менее официального подтверждения от МЧС пока нет, информирует «Москва 24». Ранее сотрудники правоохранительных органов эвакуировали бизнес-центр 7One по адресу Дмитровское шоссе, 71Б. Причиной стало сообщение о том, что...