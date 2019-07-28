Разрыв трубы привёл к возгоранию газа на магистральном газопроводе в Республике Коми. Никто не пострадал, поставки газа потребителям осуществляются в прежнем объёме.
На 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа, — сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
В настоящее время повреждённый участок 338-379 километр отключён, ведутся аварийно-восстановительные работы.
Как писал News.ru, авария произошла на 76-м километре магистрального газопровода Газли — Шымкент в Узбекистане. Пожарные быстро его локализовали. На месте происшествия уже идут аварийно-восстановительные работы. Предварительной причиной пожара специалисты назвали разошедшийся шов газопровода. Из-за трения металла возникла искра, приведшая к возгоранию газа.