Фото: 50.mchs.gov.ru/Global Look Press

Разрыв трубы привёл к возгоранию газа на магистральном газопроводе в Республике Коми. Никто не пострадал, поставки газа потребителям осуществляются в прежнем объёме.

На 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа, — сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

В настоящее время повреждённый участок 338-379 километр отключён, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как писал News.ru, авария произошла на 76-м километре магистрального газопровода Газли — Шымкент в Узбекистане. Пожарные быстро его локализовали. На месте происшествия уже идут аварийно-восстановительные работы. Предварительной причиной пожара специалисты назвали разошедшийся шов газопровода. Из-за трения металла возникла искра, приведшая к возгоранию газа.

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