Пожар парализовал движение от Зубовской площади до Кропоткинского переулка
Дмитрий Новиков
11:30, 14 июня 2019
https://static.news.ru/photo/5c88a9aa-8e7f-11e9-b307-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Автомобильное движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка в Москве. Причина ЧП — пожар, возникший в доме на Пречистенке, передаёт источник News.ru в экстренных службах.
По данным МЧС, горящее здание находится на реконструкции. Ранг сложности происшествия повысили до второго.
Водителей просят объезжать район ЧП, чтобы не мешать огнеборцам, пишет «Москва 24».
На улице Пречистенка произошло возгорание в здании. Движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка. На месте работают оперативные службы. Объезжайте!