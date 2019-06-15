https://static.news.ru/photo/5c88a9aa-8e7f-11e9-b307-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автомобильное движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка в Москве. Причина ЧП — пожар, возникший в доме на Пречистенке, передаёт источник News.ru в экстренных службах.

По данным МЧС, горящее здание находится на реконструкции. Ранг сложности происшествия повысили до второго.

Водителей просят объезжать район ЧП, чтобы не мешать огнеборцам, пишет « Москва 24 ».

На улице Пречистенка произошло возгорание в здании. Движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка. На месте работают оперативные службы. Объезжайте! — ЦОДД (@gucodd) 14 июня 2019 г.

По предварительной информации, пламя охватило площадь в 200 кв. м.

Ранее News.ru сообщал, что в Екатеринбурге загорелся частный детский сад. Площадь возгорания составляет более 150 кв. м.