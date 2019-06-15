Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автомобильное движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка в Москве. Причина ЧП — пожар, возникший в доме на Пречистенке, передаёт источник News.ru в экстренных службах.

По данным МЧС, горящее здание находится на реконструкции. Ранг сложности происшествия повысили до второго.

Водителей просят объезжать район ЧП, чтобы не мешать огнеборцам, пишет «Москва 24».

По предварительной информации, пламя охватило площадь в 200 кв. м.

Ранее News.ru сообщал, что в Екатеринбурге загорелся частный детский сад. Площадь возгорания составляет более 150 кв. м.