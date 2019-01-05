Пожар охватил рынок в Калининграде

https://news.ru/storage/news/7f5ebcd98bacf690530fda381a69d32b/fdaf9e29-472c-4af6-9a51-f46a0ed12270_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Возгорание на площади около 800 кв. м произошло на рынке в Калининграде. В настоящее время с огнём борются пожарные.

Открытое горение было ликвидировано в 18:15 мск, сейчас пожар локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Калининградской области Алексея Баранова.

По его словам, идёт проливка торговых рядов и конструкций, угрозы распространения пламени нет.

В результате инцидента никто не пострадал. Подробности и причины происшествия выясняются.

Ранее News.ru писал, что противопожарная сигнализация сработала в ЦДМ на Лубянской площади в Москве. Весь персонал и находившихся в здании посетителей эвакуировали до приезда экстренных служб.