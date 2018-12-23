Пожар произошёл в больнице под Новосибирском

https://news.ru/storage/news/fce964fb70c1ef9f4d0a04b00db16d0b/2c3a866b-d340-4354-b7b1-89d708414575_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек из горящей городской клинической больницы № 2 в Октябрьском районе Новосибирской области. Среди них — 12 лежачих больных.

Возгорание произошло в отделении хирургии. Спасателям удалось ликвидировать пожар, однако огнём оказались повреждены постельные принадлежности и мебель, сообщается на сайте областного главка МЧС.

По информации «Интерфакса», виновником пожара стал один из пациентов, который курил в палате. Агенство отмечает, что в результате инцидента один человек погиб.

Ранее News.ru писал, что экстренные службы ликвидируют остатки пожара в шахте «Уралкалия» в Пермском крае. Огонь и задымление погубили девять горняков. Площадь возгорания составляет около пяти квадратных метров. ЧП произошло 22 декабря 2018 года на глубине свыше 350 метров.