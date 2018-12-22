Пожар начался в шахте Соликамска

Возгорание произошло в шахте в Соликамске Пермского края. Пожар начался на отметке 340 метров.
По данным источников в экстренных службах, в связи с происшествием эвакуированы восемь человек, однако ещё девять рабочих остаются в шахте.
В настоящее время ведётся тушение пожара, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет организовал проверку по факту прорыва газопровода с воспламенением в Намском районе Якутии. На газопроводе идут аварийно-восстановительные работы, их планируется завершить 23 декабря.