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Пожар начался в шахте Соликамска

MchsRussia/facebook.com

происшествия [ версия для печати ]

Возгорание произошло в шахте в Соликамске Пермского края. Пожар начался на отметке 340 метров.

По данным источников в экстренных службах, в связи с происшествием эвакуированы восемь человек, однако ещё девять рабочих остаются в шахте.

В настоящее время ведётся тушение пожара, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет организовал проверку по факту прорыва газопровода с воспламенением в Намском районе Якутии. На газопроводе идут аварийно-восстановительные работы, их планируется завершить 23 декабря.


#пожар #ШАХТА #пермскийкрай #Соликамск
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