Пожар начался в шахте Соликамска

https://news.ru/storage/news/63b2082b71d33133bb13227989d4e4e1/572ae9e1-25c4-4361-b0dd-4ec3fe838c80_850.jpg MchsRussia/facebook.com

Возгорание произошло в шахте в Соликамске Пермского края. Пожар начался на отметке 340 метров.

По данным источников в экстренных службах, в связи с происшествием эвакуированы восемь человек, однако ещё девять рабочих остаются в шахте.

В настоящее время ведётся тушение пожара, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет организовал проверку по факту прорыва газопровода с воспламенением в Намском районе Якутии. На газопроводе идут аварийно-восстановительные работы, их планируется завершить 23 декабря.