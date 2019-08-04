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Флаги в американском штате Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы в Дейтоне. Об этом распорядился губернатор штата Майк Деуайн.

Я распорядился, чтобы флаги в Огайо были наполовину приспущены в память о жертвах, лишившихся жизней сегодня утром, — написал он в Twitter. Инцидент произошёл в округе Орегон. Как сообщает Associated...