Возгорание началось на территории крупнейшего торгового центра «Садарак» в Баку.
По данным пресс-службы МЧС Азербайджана, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной противопожарной службы ведомства и сотрудники Службы спасения особого риска.
Количество пострадавших и площадь, охваченная огнём, уточняется, передаёт
ТЦ «Садарак» находится в пригороде Баку. Площадь здания составляет 100 га. В нём расположено свыше 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, сельскохозяйственный рынок, одноэтажный оптовый склад и различные инженерные сооружения.
Ранее News.ru писал, что один человек погиб и ещё четверо пострадали во время пожара в Липецкой области. Инцидент произошёл в селе Воронцовка. Там загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 48 кв. м.