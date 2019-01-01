Пожар на западе Москвы стал причиной гибели человека

https://news.ru/storage/news/d3d11026dd5cbbf47ce2558877f20dce/825e2d3a-2b0b-4b1b-977b-8bb2d7967e2a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Возгорание произошло в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Погиб один человек, к настоящему времени пожар ликвидирован.

ЧП возникло в жилом доме № 4 но улице Марии Поливановой. Пожар произошёл на площади 6 кв. м. Из здания пришлось эвакуировать 10 человек, один из жильцов дома погиб, сообщили News.ru в экстренных службах столицы.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1:24 мск, а ликвидировано возгорание было в 1:40 мск.

Как сообщал News.ru, 31 декабря крупный пожар произошёл на складе в городском округе Орехово-Зуево. Площадь горения достигла 500 квадратных метров.