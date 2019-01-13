USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,628.10 $
МОСКВА-6°C13:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Пожар на уфимском НПЗ не повлиял на производство

Serguei Fomine/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Возгорание на насосной станции нефтеперерабатывающего завода «Башнефть-УНПЗ» в Уфе потушено. На производственный процесс происшествие не повлияло.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

К тушению пожара были привлечены 76 человек и 24 единицы техники.

Как пояснили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, на участке переработки нефти произошёл пропуск нефтепродукта с последующим возгоранием. По информации «Роснефти», на производственный процесс происшествие не повлияло.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в помещении нефтеперерабатывающего завода Уфы, который расположен в микрорайоне Черниковка. Огнём охвачено 150 квадратных метров.


#пожар #Уфа #НПЗ
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
общество 18:25, 10 января 2019
Москвичи пожаловались в суд на МНПЗ
экономика 17:49, 12 декабря 2018
Постройку НПЗ в Судане может проинвестировать Газпромбанк
экономика 18:42, 10 декабря 2018
Один из крупнейших НПЗ остановил переработку нефти
Лента новостей
спорт 13:08
Игрок «Спартака» нашёл виноватых в травмах одноклубников
в мире 13:01
Нетаньяху рассказал об ударах по Сирии
общество 12:57
Роспотребнадзор изъял из продажи более ста тонн икры
спорт 12:50
Овечкину зашили рану во время матча НХЛ
политика 12:49
Нового начальника полиции могут назначить в Петербурге
Другие новости
происшествия 11:47
Полиция проверяет расстрел четырёх человек в Башкирии
происшествия 10:33
Попавший под обстрел полицейский умер в ингушской больнице
происшествия 10:17
Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Уфе
происшествия 08:37
Шесть иностранных туристов погибли в аварии в Швеции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top