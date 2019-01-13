Пожар на уфимском НПЗ не повлиял на производство

Возгорание на насосной станции нефтеперерабатывающего завода «Башнефть-УНПЗ» в Уфе потушено. На производственный процесс происшествие не повлияло.
«Погибших и пострадавших нет», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
К тушению пожара были привлечены 76 человек и 24 единицы техники.
Как пояснили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, на участке переработки нефти произошёл пропуск нефтепродукта с последующим возгоранием. По информации «Роснефти», на производственный процесс происшествие не повлияло.
Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в помещении нефтеперерабатывающего завода Уфы, который расположен в микрорайоне Черниковка. Огнём охвачено 150 квадратных метров.