Пожар на уфимском НПЗ не повлиял на производство

https://news.ru/storage/news/d740b0d7532eb9fd7b529f65e552329d/ad677174-2e42-4b1b-902b-6765c1960772_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Возгорание на насосной станции нефтеперерабатывающего завода «Башнефть-УНПЗ» в Уфе потушено. На производственный процесс происшествие не повлияло.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

К тушению пожара были привлечены 76 человек и 24 единицы техники.

Как пояснили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, на участке переработки нефти произошёл пропуск нефтепродукта с последующим возгоранием. По информации «Роснефти», на производственный процесс происшествие не повлияло.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в помещении нефтеперерабатывающего завода Уфы, который расположен в микрорайоне Черниковка. Огнём охвачено 150 квадратных метров.