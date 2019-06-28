https://static.news.ru/photo/9dc8f2da-9b31-11e9-9b61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Usadboved/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Здание дворцово-паркового ансамбля XIX века «Михайловская дача» загорелось в Стрельне. Объект находится на реставрации. Огонь удалось быстро потушить.

В 13:13 поступило сообщение о пожаре. В трёхэтажном капитально ремонтируемом здании, на кровле, происходило горение стропил на площади 10 кв. метров. В 13:43 — ликвидация пожара. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 8 единиц техники и 34 человека личного состава, — сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Михайловская дача» до революции принадлежала великокняжеской линии Михайловичей. Объект является памятником истории и культуры федерального значения. Территория парка относится к государственному природному заказнику регионального значения «Южное побережье Невской губы».

Как писал News.ru ранее, лесными пожарами в России охвачено 15,4 тысячи гектаров. По состоянию на 00:00 24 июня на территории РФ действует 74 лесных пожара. Режим чрезвычайной ситуации районного масштаба введён в Рязанской области, Республике Мордовия и Якутии.