https://static.news.ru/photo/fb881d2e-a43c-11e9-ab8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US.Navy/Global Look Press

Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, в 01:37 пожар был полностью потушен.

Крупный пожар на газопроводе около ТЭЦ-27 возник утром в четверг, 11 июля. Из-за возгорания перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. Огонь распространился на стоящие рядом административное здание и склад.

Как писал News.ru, в результате ЧП погиб один человек и 13 пострадали. Они получили ожоги I и II степени. Жертвой пожара на ТЭЦ стала женщина-охранник.

По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности. По предварительным данным, причиной возгорания мог быть прорыв газопровода.