Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован. Об этом сообщается на
По данным ведомства, в 01:37 пожар был полностью потушен.
Крупный пожар на газопроводе около ТЭЦ-27 возник утром в четверг, 11 июля. Из-за возгорания перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. Огонь распространился на стоящие рядом административное здание и склад.
Как писал News.ru, в результате ЧП погиб один человек и 13 пострадали. Они получили ожоги I и II степени. Жертвой пожара на ТЭЦ стала женщина-охранник.
По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности. По предварительным данным, причиной возгорания мог быть прорыв газопровода.