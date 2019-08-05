Пожарная техника, находившаяся на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, была уничтожена пожаром на складе артиллерийских снарядов.
Об этом сообщает региональный главк МЧС. По его данным, машины находились в посёлке Каменка, расположенном в 5 км от места происшествия.
Огнём уничтожена техника ведомственной пожарной части, — говорится в сообщении МЧС.
Пожар и взрывы в хранилище пороховых зарядов произошли около 17:00 (13:00 мск). Всех находившихся в радиусе 20 км от склада людей срочно эвакуировали. В результате случившегося пострадали восемь человек.
Ранее News.ru писал о том, что посёлок Каменка в Красноярском крае, являющийся ближайшим населённым пунктом к складу с боеприпасами, где произошли пожар и взрывы, не получил серьёзных повреждений.