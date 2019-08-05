https://static.news.ru/photo/9f94e630-b7a8-11e9-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ achpod/Global Look Press

Пожарная техника, находившаяся на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, была уничтожена пожаром на складе артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает региональный главк МЧС. По его данным, машины находились в посёлке Каменка, расположенном в 5 км от места происшествия.

Огнём уничтожена техника ведомственной пожарной части, — говорится в сообщении МЧС.

Пожар и взрывы в хранилище пороховых зарядов произошли около 17:00 (13:00 мск). Всех находившихся в радиусе 20 км от склада людей срочно эвакуировали. В результате случившегося пострадали восемь человек.

Ранее News.ru писал о том, что посёлок Каменка в Красноярском крае, являющийся ближайшим населённым пунктом к складу с боеприпасами, где произошли пожар и взрывы, не получил серьёзных повреждений.