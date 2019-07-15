Пожарным удалось ликвидировать возгорание на шахте «Воркутинская» в республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Открытое горение было ликвидировано в 15.10. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стали сварочные работы. В результате ЧП никто не пострадал, передаёт
Ранее News.ru писал, что возгорание произошло на четвёртом этаже и кровле углеобогатительной фабрики. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 244 горняка.