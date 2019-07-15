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Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров совершил преступление в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом заявил следователь на заседании Тверского суда по избранию задержанному меры пресечения.

Бизнесмена подозревают в многомиллиардном мошенничестве. Ему инкриминируют хищение кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более $3 млрд. Следствие настаивает на аресте, так как «Мазуров может связываться...