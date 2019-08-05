https://static.news.ru/photo/9742a2aa-b7a9-11e9-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что возгорание на скоростном поезде «Сапсан» произошло по вине 18-летнего «зацепера». Молодой человек погиб из-за сильных ожогов.

Инцидент произошёл в ночь на 5 августа. Пожар вспыхнул в поезде «Сапсан» на территории Тверской области. Когда возгорание ликвидировали, состав отправился по маршруту следования в Москву.

На крыше 12-го вагона обнаружили тело жителя Подмосковья 2001 года рождения, — рассказала ТАСС представитель ММСУТ Елена Марковская.

Как писал News.ru, в Наро-Фоминском районе в результате наезда электропоезда погибли два молодых человека 21 и 24 лет. Они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.