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Пожар на Магнитогорском комбинате полностью потушен

Пресс-служба МЧС

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Пожар, возникший в цехе Магнитогорского металлургического комбината, полностью ликвидирован. В тушении были задействованы 57 человек и 17 единиц техники.

«По данным на 16:10 по местному времени, пожар полностью потушен. Проливка и разбор конструкций завершены», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее News.ru писал, что в 09:00 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне Магнитогорского металлургического комбината. Технологический процесс не был нарушен, однако пришлось снизить производственную мощность. Площадь пожара составила 770 кв. м. Людей в цехе не было. 


#пожар #магнитогорск
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