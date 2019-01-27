Пожар на Магнитогорском комбинате полностью потушен

https://news.ru/storage/news/2c96bcfee69f94de874a74971db398bc/71bb38cc-ca51-450e-bde7-f0da504e804d_850.jpg Пресс-служба МЧС

Пожар, возникший в цехе Магнитогорского металлургического комбината, полностью ликвидирован. В тушении были задействованы 57 человек и 17 единиц техники.

«По данным на 16:10 по местному времени, пожар полностью потушен. Проливка и разбор конструкций завершены», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее News.ru писал, что в 09:00 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне Магнитогорского металлургического комбината. Технологический процесс не был нарушен, однако пришлось снизить производственную мощность. Площадь пожара составила 770 кв. м. Людей в цехе не было.