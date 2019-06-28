https://static.news.ru/photo/b252324c-999d-11e9-8cd0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pravdann/vk.com

Пожарные за 40 минут ликвидировали возгорание на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде.

Ликвидация открытого горения объявлена в 13:02, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в медно-литейном цехе ОАО «ГАЗ» поступило в 12:23 мск.

Как ответили ТАСС в пресс-службе Горьковского автозавода, пожар, предположительно, произошёл из-за короткого замыкания в резервной конденсаторной установке.

Как писал News.ru, склад загорелся в Северо-Восточном административном округе Москвы. ЧП произошло по адресу: Ярославское шоссе, 2в. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пожар охватил более 2000 кв. м. Рухнули перекрытия в середине здания. Специалисты присвоили пожару второй номер сложности. Для его тушения было стянуто двадцать пожарных расчётов.