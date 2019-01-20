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Пожарные провели эвакуацию в доме на востоке Москвы

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сильный пожар в жилом доме пришлось тушить сотрудникам МЧС города Москвы. Возгорание возникло в Лосиноостровском районе, в доме 11 по Стартовой улице. Очаг возгорания находился на 13-м этаже, площадь пожара составила десятки квадратных метров.

Из горящего и задымлённого помещения удалось спасти 12 человек. Ещё 10 человек были эвакуированы, сообщают источники News.ru. При этом один человек погиб в сгоревшей квартире.

Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в деревянном частном доме в центре Самары. Пожарные эвакуировали одного мужчину, но он умер в машине скорой помощи.


#москва #пожар #эвакуация
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